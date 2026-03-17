Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Четверых подростков в Мурманской области обвинили в серии поджогов

СК: четверо подростков в Мурманской области обвиняются в серии терактов
Пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР

Перед судом в Мурманской области предстанут несколько подростков, обвиняемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По информации следователей, в апреле 2024 года 15-летний подросток, следуя указаниям от неизвестных через мессенджер, привлек 16-летнего юношу к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. 14 апреля в Апатитах фигуранты совершили поджог узла связи радиовещания, обеспечивающего оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций. Свои действия молодые люди снимали на телефон.

На следующий день они получили получили новое задание от кураторов, на которое позвали с собой еще двух подростков. В СК уточнили, что 17 апреля злоумышленники проникли в кабину мотовоза и подожгли ее. Происходящее они также снимали на камеру смартфона.

В ведомстве отметили, что фигуранты получили вознаграждение в криптовалюте, которым они распорядились по собственному усмотрению.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по факту террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Несовершеннолетние содержатся под стражей, заключили в СК.

Ранее в Пензе подросток поджег вышки сотовой связи по заданию неизвестных.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
