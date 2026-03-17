Четверых подростков в Мурманской области обвинили в серии поджогов

Перед судом в Мурманской области предстанут несколько подростков, обвиняемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По информации следователей, в апреле 2024 года 15-летний подросток, следуя указаниям от неизвестных через мессенджер, привлек 16-летнего юношу к поджогу объекта транспортной инфраструктуры. 14 апреля в Апатитах фигуранты совершили поджог узла связи радиовещания, обеспечивающего оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций. Свои действия молодые люди снимали на телефон.

На следующий день они получили получили новое задание от кураторов, на которое позвали с собой еще двух подростков. В СК уточнили, что 17 апреля злоумышленники проникли в кабину мотовоза и подожгли ее. Происходящее они также снимали на камеру смартфона.

В ведомстве отметили, что фигуранты получили вознаграждение в криптовалюте, которым они распорядились по собственному усмотрению.

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по факту террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору, им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Несовершеннолетние содержатся под стражей, заключили в СК.

Ранее в Пензе подросток поджег вышки сотовой связи по заданию неизвестных.