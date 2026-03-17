Питт просит суд о допросе российского олигарха Шефлера в рамках «войны с Джоли»

TMZ: актер Питт настаивает на допросе Шефлера по делу о винодельне
Голливудский актер Брэд Питт попросил суд о допросе российского олигарха Юрия Шефлера (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает TMZ со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно судебным бумагам, оказавшимся в распоряжении издания, Питт попросил судью заставить бизнесмена заочно дать показания в рамках продолжающейся судебной войны за принадлежавшую супругам винодельню.

Актер утверждает, что Шефлер отказывался давать показания. Однако, по информации Питта, сделка была организована и закрыта по указанию олигарха.

Предположительно, Шефлер возражал против этого допроса отчасти на том основании, что проживает в Швейцарии. При этом команда Питта нашла электронные письма, показывающие, что Джоли и Юрий Шефлер находились в прямом контакте по поводу покупки винодельни.

Знаменитую винодельню по производству розового вина пара приобрела в 2008 году, когда поселилась в замке, расположенном неподалеку. В 2014-м там же состоялась свадебная церемония актеров. Но после развода Джоли продала свою долю винодельни ликеро-водочной компании Stoli, принадлежащей Шефлеру. С этим решением бывшей супруги был не согласен Питт. В феврале 2022 года он через суд потребовал аннулировать продажу доли актрисы.

Накануне Брэда Питта раскритиковали за новые фото.

Ранее сын Анджелины Джоли и Брэда Питта отказался от фамилии отца.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
