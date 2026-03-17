Москалькова высказалась о помиловании 23 осужденных женщин Путиным

Максим Блинов/РИА Новости

Помилование президентом России Владимиром Путиным 23 осужденных женщин, среди которых есть родственницы бойцов СВО, является важным шагом по поддержке граждан РФ, выполняющих воинский долг. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что приветствует такое решение российского лидера.

«Особо значим тот факт, что среди помилованных — мамы, а также родственницы участников специальной военной операции. Последовательно работаем над тем, чтобы права этой категории граждан находились под особой защитой государства, и видим в данном указе важный шаг по поддержке семей, выполняющих воинский долг», — написала Москалькова.

17 марта глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Имена он раскрывать не стал, отметив, что это персональные данные.

Последний раз глава государства массово помиловал женщин в марте 2024 года. Тогда под амнистию попали 52 заключенные, у которых были несовершеннолетние дети, а также те, чьи родственники принимают участие в СВО.

Ранее Путин помиловал переданную в США в Ксению Карелину.

 
