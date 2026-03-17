Москалькова высказалась о помиловании 23 осужденных женщин Путиным

Помилование президентом России Владимиром Путиным 23 осужденных женщин, среди которых есть родственницы бойцов СВО, является важным шагом по поддержке граждан РФ, выполняющих воинский долг. Об этом в своем Telegram-канале заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что приветствует такое решение российского лидера.

«Особо значим тот факт, что среди помилованных — мамы, а также родственницы участников специальной военной операции. Последовательно работаем над тем, чтобы права этой категории граждан находились под особой защитой государства, и видим в данном указе важный шаг по поддержке семей, выполняющих воинский долг», — написала Москалькова.

17 марта глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Имена он раскрывать не стал, отметив, что это персональные данные.

Последний раз глава государства массово помиловал женщин в марте 2024 года. Тогда под амнистию попали 52 заключенные, у которых были несовершеннолетние дети, а также те, чьи родственники принимают участие в СВО.

Ранее Путин помиловал переданную в США в Ксению Карелину.