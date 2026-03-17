На астероиде нашли пять ключевых генетических элементов земной жизни

На астероиде Рюгу ученые обнаружили полный набор ключевых молекул, из которых строятся ДНК и РНК. Речь идет о пяти нуклеобазах — основных «буквах» генетического кода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Команда исследователей под руководством биогеохимика Тошики Коги проанализировала образцы, доставленные с астероида Рюгу японской миссией Hayabusa2. В двух образцах космического материала ученые обнаружили все пять канонических нуклеобаз: аденин, цитозин, гуанин, тимин и урацил. Эти молекулы являются «строительными блоками» генетического материала всех живых организмов на Земле.

Ранее полный набор таких соединений уже находили в образцах астероида Бенну, доставленных миссией OSIRIS-REx. Теперь ученые получили второй независимый пример того, что углеродистые астероиды могут содержать все необходимые компоненты для формирования генетических молекул.

Нуклеобазы делятся на две группы: пурины (аденин и гуанин) и пиримидины (цитозин, тимин и урацил). Анализ показал, что в материале Рюгу их количество примерно сбалансировано. При сравнении с другими космическими образцами — включая метеориты Мерчисон и Оргейл — ученые обнаружили различия в соотношении этих веществ. По их мнению, на химический состав может влиять уровень аммиака в родительских телах астероидов.

Особый интерес вызвало обнаружение тимина. В ДНК используются аденин, цитозин, гуанин и тимин, тогда как в РНК вместо тимина присутствует урацил. Согласно гипотезе «РНК-мира», на ранней Земле сначала могли возникнуть молекулы РНК, а уже позже — ДНК. Поскольку урацил легче образуется в пребиотической химии, ученые предполагали, что именно он был более распространен в ранней Солнечной системе.

Однако находка тимина показывает, что астероиды способны синтезировать оба типа нуклеобаз. Это усиливает гипотезу о том, что богатые углеродом астероиды могли доставить на раннюю Землю полный набор молекул, необходимых для появления жизни.

Ранее ученых удивила скорость восстановления жизни на Земле после гибели динозавров.