В Звенигороде нашли тело девочки, провалившейся под лед в начале марта

Поиски 13-летней девочки, пропавшей вместе с двумя 12-летними друзьями на Москва-реке, завершены. Об этом сообщает глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Тело девочки нашли в Москве-реке.

«Это невосполнимая утрата. Трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль», – отметил Иванов.

Глава округа поблагодарил всех причастных к мероприятиям и подчеркнул, что семьям окажут необходимую помощь.

Поиски трех детей начались 7 марта. Два 12-летних мальчика вместе с подругой купили в местном магазине шоколад и отправились на реку. Как полагают следователи, дети встали на лед и провалились.

Спустя некоторое время в воде нашли одного из детей, позже был обнаружен второй, оба были без признаков жизни. Последний, предположительно, после падения еще 50 метров пытался ухватиться за льдины, но выбраться не смог.

По словам местных жителей, на реке люди нередко уходят под воду и не могут спастись самостоятельно из-за опасных водоворотов и других факторов.



