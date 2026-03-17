Шри-Ланка ввела четырехдневную рабочую неделю из-за топливного кризиса

Шри-Ланка ввела еженедельный выходной для госучреждений, университетов и школ по средам. Мера направлена на экономию топлива на фоне топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном. Такое решение приняли на следующий день после введения жесткого нормирования топлива, призванного остановить закупки. Об этом сообщает газета The Guardian.

Очереди на заправках по всей стране не исчезают вторые сутки. На прошлой неделе правительство Шри-Ланки подняло цены на топливо на 8%. Причина — опасения, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке нарушит поставки и спровоцирует новый скачок цен.

До этого пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов сообщил, что Шри-Ланка обратилась к России с просьбой обеспечить поставки энергоносителей.

12 марта президент Шри-Ланки, Анура Кумара Диссанаяке, заявил, что если конфликт на Ближнем Востоке продолжится, правительство сможет обеспечить стабильное энергоснабжение острова только в течение следующих двух месяцев.

