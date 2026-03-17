Госдума ограничила штраф за езду без ОСАГО

ГД приняла запрет на многократный штраф за сутки для владельцев машин без ОСАГО

Госдума приняла в окончательном чтении проект закона, которым запрещается штрафовать автомобилистов более одного раза в сутки за езду без полиса ОСАГО. Это следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ исключает возможность многократного привлечения водителя к ответственности за одно и то же нарушение в течение дня, если его автомобиль неоднократно попадал в объективы камер фото- и видеофиксации.

Это изменение является ключевым этапом для внедрения полноценной проверки наличия полисов ОСАГО через автоматические камеры фотовидеофиксации. Ранее действующие нормы теоретически позволяли выписывать штраф при каждой остановке инспектором или под каждой камерой на маршруте.

Сейчас за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей. При повторном нарушении — от 3 до 5 тысяч рублей.

Полноценный запуск системы автоматической проверки ОСАГО по камерам на всех дорогах страны ожидается в октябре текущего года.

