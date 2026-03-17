Фидан и Лавров обсудили конфликт на Ближнем Востоке

РИА: Фидан и Лавров обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, стороны обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

«В ходе беседы стороны обменялись мнениями о шагах, которые могут быть предприняты для скорейшего прекращения войн в регионе и возвращения к переговорному процессу», — говорится в сообщении.

Кроме того, Фидан и Лавров обсудили вопросы энергобезопасности.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара стремится урегулировать кризис вокруг Ирана дипломатическими средствами.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Турции заявили о стремлении положить конец войне в Иране.