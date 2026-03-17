В СПЧ раскрыли подробности о помилованных Путиным женщинах-заключенных

Меркачева: у всех 23 помилованных Путиным женщин есть несовершеннолетние дети

У всех амнистированных российским президентом Владимиром Путиным женщин есть несовершеннолетние дети. Об этом в своем Telegram-канале сообщила журналист, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«При принятии решения о помиловании учитывались наличие малолетних или несовершеннолетних детей, отбытый срок наказания, состояние здоровья, участие близких родственников в СВО и другие обстоятельства», — отметила она.

По словам Меркачевой, освобождение станет для них шансом для «пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитания своих детей».

Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин. Имена он раскрывать не стал, отметив, что это персональные данные.

Последний раз Путин массово помиловал женщин в марте 2024 года. Тогда под амнистию попали 52 заключенные, у которых были несовершеннолетние дети, а также те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

Ранее украинский пленный попросил Путина о помиловании после общения с семьей.