Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Грузии задержали более 70 жителей села в Аджарии

За причастность к «воровскому миру» в Грузии задержаны 72 жителя села Шарабидзе
Sputnik/РИА «Новости»

Сотрудники МВД Грузии провели спецоперацию в селе Шарабидзе Аджарской автономной республики, в рамках которой были задержаны 72 местных жителя по обвинению в причастности к «воровскому миру», заявил руководитель ведомства Гела Геладзе. Об этом сообщает Interpressnews.

По данным издания, во время задержания жителей села была ранена 68-летняя женщина. По предварительным данным, спецназовец случайно выстрелил из автоматического оружия, пуля разбила зеркало, и хозяйку дома ранило осколком. Женщину доставили в больницу.

Еще два человека нанесли себе ножевые ранения при попытке задержания. Их также доставили в больницу.

Издание отмечает, что ряд жителей села Шарабидзе после спецоперации собрались на стихийный митинг у районного отделения МВД в городе Хелвачаури и выразили протест в связи «с незаконными арестами».

В феврале Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии задержала двух иностранцев, пытавшихся приобрести в Кутаиси уран и цезий-137 на $3 млн.

Ранее россиянку с килограммом кокаина в тайнике задержали в аэропорту Тбилиси.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!