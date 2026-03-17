В Грузии задержали более 70 жителей села в Аджарии

За причастность к «воровскому миру» в Грузии задержаны 72 жителя села Шарабидзе

Сотрудники МВД Грузии провели спецоперацию в селе Шарабидзе Аджарской автономной республики, в рамках которой были задержаны 72 местных жителя по обвинению в причастности к «воровскому миру», заявил руководитель ведомства Гела Геладзе. Об этом сообщает Interpressnews.

По данным издания, во время задержания жителей села была ранена 68-летняя женщина. По предварительным данным, спецназовец случайно выстрелил из автоматического оружия, пуля разбила зеркало, и хозяйку дома ранило осколком. Женщину доставили в больницу.

Еще два человека нанесли себе ножевые ранения при попытке задержания. Их также доставили в больницу.

Издание отмечает, что ряд жителей села Шарабидзе после спецоперации собрались на стихийный митинг у районного отделения МВД в городе Хелвачаури и выразили протест в связи «с незаконными арестами».

