В Венгрии рассказали, когда ЕС опубликует план отказа от нефти РФ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Сийярто: ЕС намерен обнародовать план отказа от российской нефти 15 апреля
Global Look Press

Лидеры Европейского союза (ЕС) подготовили решение о полном запрете на российскую нефть, которое хотят обнародовать 15 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Если Венгрии запретят покупать дешевую нефть, то энергоснабжение страны станет дороже. <...> Мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешевую российскую нефть», — сказал он.

Несколько дней назад в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года.

Ранее были названы последствия отказа Европы от российского газа.

 
Теперь вы знаете
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
