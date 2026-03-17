В Венгрии рассказали, когда ЕС опубликует план отказа от нефти РФ

Лидеры Европейского союза (ЕС) подготовили решение о полном запрете на российскую нефть, которое хотят обнародовать 15 апреля. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Если Венгрии запретят покупать дешевую нефть, то энергоснабжение страны станет дороже. <...> Мы будем вести борьбу против Евросоюза, чтобы Венгрии не запретили покупать дешевую российскую нефть», — сказал он.

Несколько дней назад в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз продолжает получать из РФ до 13% газа и 2% нефти, несмотря на все усилия «покончить с российским импортом энергоресурсов навсегда». По ее словам, с 2022 года импорт российского газа в ЕС, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный, сократился с 45 до 13%.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки газа из России в ЕС с 1 января 2027 года.

