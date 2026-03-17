В зоне СВО российские бойцы две недели ходили по заминированной территории

Российские военные две недели ходили по заминированной тропе в зоне СВО и выжили
Бойцы третьего армейского корпуса Южной группировки войск на протяжении двух недель ходили по заминированной тропе, не заметив опасности. Об этом рассказал RT один из участников — военный с позывным «Дизель».

По его словам, он и его сослуживцы регулярно использовали одну и ту же утоптанную в снегу тропу и были уверены, что она безопасна. Лишь случай помог узнать, что весь маршрут, по которому они передвигались в зоне спецоперации на Украине, был заминирован. Когда наступила оттепель, бойцы увидели, что дорога усеяна минами. Они располагались на участке протяженностью примерно 50 метров на расстоянии 10 сантиметров. Военный «Дизель» отметил, что, несмотря на такую частую установку мин, за всё время никто из сослуживцев не пострадал.

«Мы буквально ходили по краю», — добавил он, назвав это чудом.

До этого командир подразделения беспилотных систем морской пехоты с позывным «Хищник» рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскируют самодельные мины под растительность.

По словам военного, ВСУ сбрасывают такие мины с тяжелых беспилотников. Российские бойцы обнаружили подобные устройства на обочине вдоль дороги, когда выдвигались к позициям. «Хищник» уточнил, что мины оснащены магнитным взрывателем.

Мины втыкаются острым концом в землю, сверху они замаскированы под растительность.

Ранее бойцы «Южной» группировки войск уничтожили танк Leopard под Константиновкой.

 
