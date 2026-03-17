Пожар парализовал движение в Москве

В столице движение затруднено из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за возгорания на ул. Новорязанская, 32, перекрыто движение по Новорязанской улице», – говорится в публикации.

В 11:51 (мск) Дептранс объявил о перекрытиях на Смоленской набережной, на съезде с Ходынской улицы на улицу 1905 года, на съезде с улицы Сергея Макеева на улицу 1905 года, на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая, на улице Мантулинская, в Шмитовском проезде.

Ограничения сняли на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая.

Кроме того, в 12:25 (мск) появилось сообщение о перекрытиях на Краснопресненской набережной, на улице Чаянова по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская, на улице Васильевская по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская, на улице Грузинский Вал по направлению к улице 1-я Тверская-Ямская.

