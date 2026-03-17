Глава МИД Турции заявил о готовности страны провести новый раунд переговоров по Украине

Фидан заявил Лаврову о готовности Турции провести переговоры между РФ и Украиной

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил своему российскому коллеге Сергею Лаврову о готовности Анкары провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

Фидан и Ларов провели телефонный разговор. Во время него они обсудили меры по прекращению конфликта на Ближнем Востоке и возвращению к переговорам.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому изданию Financial Times заявил о паузе в переговорах из-за смены интересов Соединенных Штатов. Он также добавил, что европейцы так же не хотят помогать мирному процессу, и визит представителей Франции в Москву «не принес никаких позитивных сигналов».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговорный процесс превратился в «Санта-Барбару» из-за боевых действий между США и Ираном.

Ранее Небензя заявил, что ООН не участвует в переговорах по Украине из-за своей предвзятости.