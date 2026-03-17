«Можно выходить с сигаретой»: Коростелев об уровне чемпиона ОИ Клебо

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что 11-кратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо достиг такого уровня, что может выходить на гонки с сигаретой в зубах. Его слова приводит Sports.ru.

«По мне, спортсмену уровня Клебо при том, чего он достиг, можно вообще выходить с сигаретой в зубах на некоторые гонки. И если его никто не будет сбивать, то он с этой сигаретой и доедет», — сказал Коростелев.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии Клебо завоевал 11-ю золотую медаль. После восьмой золотой награды ОИ норвежец сравнялся по количеству побед с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года.

Ранее Коростелев оценил сезон после серебра молодежного ЧМ и участия в Олимпиаде.

 
