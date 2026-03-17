Названа самая популярная страна для отдыха на майские праздники у россиян

Япония стала самой популярной страной для отдыха россиян на майские выходные
Япония названа самой востребованной страной для отдыха туристов из России на длинные майские выходные с 1 по 11 мая. Об этом рассказали РИА Новости в сервисе OneTwoTrip.

Онлайн-агрегатор отметил, что по числу бронирования гостиниц и отелей Япония обогнала Турцию.

«Самой популярной страной для отдыха на майских выходных оказалась Япония — ее выбрали 14,3% россиян, за год спрос вырос в 2 раза», — говорится в сообщении.

На втором месте в списке популярных направлений Турция — ее выбрали 13,6% россиян, Китай на третьем месте (7,4%). Далее следуют Италия (6,7%) и Испания (6,7%). Последние две страны в этом году обогнали Белоруссию и Францию.

Среди российских направлений у россиян самым популярным стал Татарстан. На этот регион приходится 17,3% бронирования отелей. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург (13,8%), Краснодарский край (10%), Калининград (5,2%) и Нижний Новгород (3,8%).

До этого стало в Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что самым популярным направлением российских туристов на апрель на фоне фактического закрытия стран Ближнего Востока стал Египет.

Ранее российским туристам назвали главное правило безопасных путешествий.

 
