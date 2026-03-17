Умер один из пострадавших из-за атаки ВСУ на автосервис Курска

Скончался один из пострадавших из-за атаки ВСУ на автосервис Курска 27 февраля

В больнице скончался один из пострадавших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автосервис в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, раненный мужчина по имени Александр, которому был 51 год, ушел из жизни 16 марта. Он родился и жил в Курске. После школы поступил в училище, учился на телемастера. Работал водителем. У погибшего остались жена и дочь.

Как заявил чиновник, в день удара ВСУ мужчина находился в автосервисе.

«Из-за серьезных травм, которые он получил в результате прилета, мы сразу же обратились к коллегам в Москву и направили курянина в федеральную клинику. Врачи больше двух недель упорно боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжелыми и организм не смог с ними справиться», — написал Хинштейн.

Также он отметил, что власти окажут всю необходимую поддержку семье погибшего. Губернатор уточнил, что он уже дал соответствующие поручения.

«Администрация города Курска поможет с погребением. Родные погибшего получат все предусмотренные законом выплаты», — добавил глава региона.

27 февраля беспилотник ВСУ нанес удар по автосервису в Сеймском округе Курска. В результате атаки погиб 25-летний сотрудник автосервиса, еще трое мужчин, в том числе двое клиентов сервиса, получили осколочные ранения.

