Нарусова призвала спасти Александровскую колонну от рок-концертов

Сенатор РФ и депутат Госдумы Людмила Нарусова попросила прокурора Санкт-Петербурга Андрея Гуришева спасти Александровскую колонну от рок-концертов и байкеров. Ее слова передает издание «Фонтанка».

Нарусова рассказала, что получила множество обращений от обеспокоенных граждан и жалоб на проведение рок-фестивалей на Дворцовой площади около Эрмитажа, где стоит Александровская колонна.

«(Возле Александровской колонны) постоянно проводятся рок‑фестивали, забеги, байкеры… Столько децибел, что это создает огромную нагрузку. Колонна, напомню, стоит на силе собственной тяжести без фундамента. В этом уникальность архитектурного сооружения», — подчеркнула депутат.

По словам Нарусовой, забеги байкеров и рок-фестивали стоит проводить в других местах, чтобы не повредить колонну. К примеру, в парках и зеленых зонах.

В декабре президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по музею рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны.

Ранее суд обязал посетителя Эрмитажа заплатить за порчу трона Павла I.

 
