19-летняя москвичка отдала мошенникам сейфы родителей с драгоценностями на 106 млн рублей

В Москве мошенники обманули девушку и забрали из сейфов ее родителей 106 млн.

В Москве 19-летняя девушка отдала курьерам мошенников два сейфа с деньгами, ювелирными изделиями и дорогими часами, принадлежащими ее родителям. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

Аферисты убедили 19-летнюю москвичку в том, что ее имени финансируется противоправная деятельность, и потребовали «задекларировать» имущество. Чтобы «спасти» имущество от ареста, девушку заставили вскрыть родительские сейфы, к которым она не знала паролей.

Для взлома замков мошенники отправили в квартиру бригаду со специнструмента. Трое незнакомцев вскрыли ящики и забрали наличные, украшения и часы.

Осознав обман, пострадавшая обратилась в полицию. Полиция задержала четверых подозреваемых в возрасте от 21 до 28 лет. У одного из них изъяли часть похищенного на 51 млн рублей, которую он не успел продать. Все фигуранты арестованы, возбуждено уголовно е дело, ведется поиск других соучастников.

