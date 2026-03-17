Дипломат определил две главные проблемы застрявших в Дубае россиян

Генконсул РФ Владимиров назвал две главные проблемы, возникшие у россиян в Дубае

Десятки тысяч россиян, которые вынужденно остаются в Дубае из-за полной отмены пассажирского авиасообщения, столкнулись с двумя основными проблемами. О трудностях российских туристов рассказал Генеральный консул РФ в Дубае Максим Владимиров в беседе с kp.ru.

По словам дипломата, настоящим вызовом для россиян стали бытовые вопросы. Он отметил, что в первые дни ограничений у части туристов не оказалось достаточного количества наличных в местной валюте для оплаты проживания.

«У людей могли быть банковские карты или средства в рублях, но отсутствовали дирхамы», — рассказал Генконсул.

Однако удалось найти практическое решение. Например, был отработан механизм перевода средств в рублях через сервисы МТС с последующим получением дирхамов в ряде офисов местных компаний.

Кроме того, россиянам пришлось столкнуться с проблемами с жильем – людям предложили снимать апартаменты за свой счет, либо переехать в более дешевые гостиницы. По словам Владимирова, большинство туристов с пониманием отнеслись к возникшим неудобствам. Однако ряд россиян выразили недовольство из-за «спартанских условий» в гостиницах, куда их заселили бесплатно. Туристы, привыкшие к пяти звездам, жалуются, что вынуждены жить в трехзвездочных отелях, которые они называют «клоповниками».

Накануне десятки российских туристов застряли в аэропорту Дубая из-за атаки иранских дронов. Рейс авиакомпании Emirates в Москву был перенесен на неопределенный срок. В аэропорту был виден дым и горящее топливо.

Ранее российский турист потерял потерял почти полмиллиона из-за отмены рейса в Дубае.