Россиянам рассказали, как компенсировать деньги, потраченные на обучение

Россияне, воспользовавшиеся платными образовательными услугами, могут вернуть часть денег, оформив налоговый вычет, рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он отметил, что максимальная сумма компенсации от государства достигает 19,5 тысячи рублей.

«Прежде всего необходимо убедиться, подпадаете ли вы под категории граждан, имеющих право на такую компенсацию. Это налоговые резиденты Российской Федерации, которые оплачивали свое обучение, образование своих детей в возрасте до 24 лет, а также братьев, сестер или супруга. При этом для родственников, кроме оплаты за самого себя, закон устанавливает требование об очной форме обучения. Что касается сумм, то в 2026 году при обращении за расходами 2024 и 2025 годов действуют следующие лимиты. На собственное обучение, а также на образование брата, сестры или супруга учитываются расходы до 150 тысяч рублей. На каждого ребенка эта планка составляет 110 тысяч рублей. То есть максимальная сумма возврата на руки может достигать 19,5 тысячи и 14,3 тысячи рублей соответственно. За 2023 год пределы были ниже: 120 и 50 тысяч рублей. Важный момент: воспользоваться правом на вычет можно в течение трех лет после года оплаты. Иными словами, в 2026 году допустимо подать документы за 2025, 2024 и 2023 годы. Даже если обучение завершилось несколько лет назад, но трехлетний срок не истек, гражданин вправе обратиться за компенсацией», — отметил он.

Чаплин рассказал, какие документы необходимы для оформления налогового вычета от государства.

«Необходимо собрать пакет документов: договор с учебным заведением, платежные документы, а при оплате за родственников — подтверждения родства и справку об очной форме. Начиная с расходов 2024 года многие организации выдают специальную справку для налоговой, которая заменяет сразу несколько бумаг. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, через портал госуслуг или непосредственно в инспекции. Работодатель также может предоставить вычет в текущем году, не дожидаясь его окончания, для чего необходимо получить подтверждение права в налоговой. Главные ошибки заявителей — невнимательность к наличию лицензии у учебного заведения и попытки оформить вычет, когда плательщиком значится один человек, а документы подает другой. При оплате образования детей супругами это допустимо: даже если квитанция выписана на неработающую мать, отец вправе заявить расходы. Но если ребенок сам вносил плату за свое обучение, право на вычет у родителей не возникает», — добавил парламентарий.

Россиянам, которые отучились в иностранных в вузах, тоже положены выплаты, отметил депутат. Получить компенсацию можно и за онлайн-курсы, — но только если у организации есть гослицензия.

«Особо отмечу вопрос об онлайн-курсах. Современные форматы получения знаний здесь не исключение. Главное условие — наличие у образовательной организации или индивидуального предпринимателя лицензии на ведение соответствующей деятельности. Если курсы проводит предприниматель лично и в едином реестре указан соответствующий вид деятельности, лицензия не требуется. Заграничное обучение также дает право на вычет при наличии документов, подтверждающих статус иностранного учебного заведения», — заключил он.

