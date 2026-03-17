Стало известно, сколько доллар будет стоить к маю

К концу марта курс доллара может закрепиться на уровне 83–84 рублей, к завершению апреля — подняться до 85–87 рублей, а к последнему дню мая — приблизиться к отметке 90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал гендиректор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

«Базовый сценарий предполагает нейтральное влияние геополитических факторов на валютный рынок. Однако при ухудшении международной обстановки или усилении санкционного давления рубль может ослабнуть сильнее, и тогда доллар способен подорожать до 90–100 рублей. При этом позитивные изменения во внешней конъюнктуре и более стабильная ситуация с экспортом могут поддержать российскую валюту», — отметил Виноградов.

Вместе с тем заметного укрепления рубля он пока не ожидает.

По данным Investing.com, 17 марта доллар подорожал до 82,19 рубля в моменте. Это произошло впервые с декабря 2025 года.

Экономисты предупредили, что покупать валюту к поездкам за рубеж в мае лучше сейчас и поэтапно, чтобы усреднить колебания курса доллара.

