Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Перми

В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа
Shutterstock

В Перми возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна, мать бросила двоих детей в запертой квартире на сутки и ушла. Об этом сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Инцидент произошел 16 марта в микрорайоне Гайва на улице Репина. 25-летняя мать ушла из квартиры вечером 15 марта, заперев в комнате четырехлетнего сына и пятимесячную дочь. Утром следующего дня мальчик забрался на подоконник, открыл окно и упал на козырек подъезда.

Мальчика спас прохожий, мужчина заметил ребенка и вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, его сестру также осмотрели медики. Детей изъяли из семьи, они помещены в социальное учреждение.

В отношении их матери возбуждено уголовное дело о оставлении в опасности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Петербурге прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна квартиры. Двухлетний мальчик находился в комнате без присмотра. Он смог самостоятельно открыть окно, на котором не было защитного замка, и выпал. Ребенка заметили прохожие, которые сумели поймать его с помощью растянутой куртки.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!