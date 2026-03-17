Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры в Перми

В Перми возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна, мать бросила двоих детей в запертой квартире на сутки и ушла. Об этом сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Инцидент произошел 16 марта в микрорайоне Гайва на улице Репина. 25-летняя мать ушла из квартиры вечером 15 марта, заперев в комнате четырехлетнего сына и пятимесячную дочь. Утром следующего дня мальчик забрался на подоконник, открыл окно и упал на козырек подъезда.

Мальчика спас прохожий, мужчина заметил ребенка и вызвал скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, его сестру также осмотрели медики. Детей изъяли из семьи, они помещены в социальное учреждение.

В отношении их матери возбуждено уголовное дело о оставлении в опасности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

