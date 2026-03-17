Главного редактора «Медузы» объявили в розыск

МВД объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова
Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора издания «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Ивана Колпакова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке в базе розыска МВД.

По какой именно статье разыскивают журналиста, не указывается.

В декабре 2025 года основательницу издания «Медуза» Галину Тимченко (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к пяти годам заключения в колонии общего режима по делу о нежелательной организации.

Также 63-летняя Тимченко, как установили следствие и суд, распространяет на страницах в одном из видеохостингов материалы, затрагивающие различные события, происходящие в России.

В октябре Тимченко объявили в международный розыск.

Суд заочно арестовал Тимченко 9 июля. Согласно решению суда, арест будет длиться два месяца с момента ее задержания или экстрадиции на территорию РФ.

Ранее Екатерину Шульман (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно приговорили к году лишения свободы.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
