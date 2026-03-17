Терапевт раскрыла, с чем могут быть связаны боли в желудке после еды

Боли в желудке после еды могут быть связаны не только с болезнями ЖКТ, но также с пневмонией и инфарктом миокарда. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

«Боли в желудке после еды — частая жалоба при обращении к гастроэнтерологу или терапевту. Четко определить, из-за чего возник этот симптом, может только врач. Так, боли в верхних отделах живота могут быть связаны с пневмонией и даже инфарктом миокарда. Если боли появились внезапно и нарастают, обращение к врачу обязательно. Боли в животе могут быть связаны с гастритом, функциональной диспепсией, язвенной болезнью, панкреатитом и раком желудка. Дополнительно стоит обращать внимание на такие жалобы, как изжога, отрыжка, тошнота, рвота, вздутие живота, расстройство стула, нарушение аппетита и похудание», — сказала она.

Волгина подчеркнула, что при болях в желудке нельзя заниматься самолечением и использовать народные методы — они могут сделать хуже.

«Если симптомы беспокоят на регулярной основе, часто назначается эзофагогастродуоденоскопия. Однако показания, противопоказания, а также необходимость проведения данной процедуры определяет только врач. Если на состояние желудочно-кишечного тракта влияет эмоциональное состояние, сообщите об этом доктору. Это не исключает серьезную патологию, но может влиять на тактику лечения. Самолечением заниматься не стоит, как и прибегать к народным средствам или советам знакомых. Врачи опираются на медицинские стандарты, клинические рекомендации и результаты клинических исследований, несут ответственность за свою работу и подбирают терапию, исходя из конкретной клинической ситуации. Народная медицина или советы окружающих часто могут быть вредны. Так, при изжоге многие пациенты принимают пищевую соду, которая может усиливать воспаление в желудке, вызывать язвенную болезнь и даже рак», — добавила она.

Ранее гастроэнтеролог заявила, что на 350 калорий в день можно питаться не дольше пары недель.

 
Российские звезды требуют остановить сожжение коров. Что известно об изъятии скота в Сибири
