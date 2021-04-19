В Германии призвали к «диалогу и жесткости» в отношениях с Россией

Евросоюз должен действовать сообща в отношениях с Россией, необходимы жесткость и диалог. Об этом заявила сопредседатель «Союза-90» / «Зеленых», кандидат на пост канцлера ФРГ Анналена Бэрбок, пишет ТАСС.

По ее словам, Европе нужна ясная и общая для всех стран позиция.

«Мы видели, что если будет не хватать германского внешнеполитического голоса, будь то напряженность на Украине, позиция по отношению к России, будь то проект «Северный поток — 2» или другие проекты, то Европа будет стерта», — сказала Бэрбок.

Политик подчеркнула, что в мире в настоящий момент «безумно много вызовов и напряженности».

Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия является угрозой для Европы. Крамп-Карренбауэр также назвала эти угрозы «конкретными и непосредственными». По ее словам, указание на них не является антироссийским, а лишь является демонстрацией политических фактов. Министр также подчеркнула, что у Москвы есть ракеты, которые могут достичь ФРГ.