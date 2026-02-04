Инвесторы начали переводить активы из США в Европу из-за политики Трампа

Азиатские и ближневосточные инвесторы начали переводить средства из американских активов в европейские в ответ на рыночную турбулентность, вызванную политикой президента США Дональда Трампа. Об этом агентству Bloomberg заявила глава депозитария Euroclear Валери Урбен.

По ее словам, на протяжении всего 2025 года отмечалась «растущая диверсификация инвестиций», их отток из США. Отмечается, что «Тарифная кампания» Трампа увеличила издержки и повысила неопределенность для многих транснациональных компаний, что сделало США менее привлекательным местом для капиталовложений.

2 апреля прошлого года Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа сократила торговый дефицит США до минимума за пять лет.