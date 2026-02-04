Размер шрифта
Захарова уличила Запад в ксенофобии в отношении иностранных студентов

Антон Денисов/РИА Новости

Политика западных стран в отношении иностранных студентов, которых ограничивают в получении или продлении виз, иногда доходит до уровня ксенофобии. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она обратила внимание, что на Западе студентов из других стран «то, с одной стороны, привлекают, то потом по не имеющим отношения ни к успеваемости, ни к соблюдению законов предлогами выгоняют».

«Люди оказываются вообще в какой-то ловушке и западне — с одной стороны, потратили деньги, ориентировались на определенное учебное заведение, а с другой стороны, буквально посередине этого пути, на переправе, получили отказ от правления визы и так далее», — сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такие действия со стороны западных стран зачастую «заканчиваются трагедиями» и если не сломанными судьбами, то «большими неприятностями».

До этого агентство Bloomberg сообщало, что число иностранных студентов, которые прибыли в Соединенные Штаты по визам в августе, снизилось на 19% в годовом выражении — до чуть более 313 тыс., что является минимальным показателем за последние четыре года.

Ранее айтишник из топового вуза США обошел тысячи ваканский и не получил ни одного предложения о работе.
 
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
