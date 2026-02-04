Девушка с пятилитровой канистрой бензина пыталась поджечь магазин в Подмосковье

В Балашихе сотрудники Росгвардии задержали 18-летнюю местную жительницу, которая, следуя телефонным инструкциям, пыталась поджечь один из павильонов в торговом центре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный. Девушка зашла в магазин, торгующий маскировочными сетками, достала из рюкзака канистру с горючей жидкостью и облила товар горючей жидкостью.

По предварительной информации, она следовала инструкциям неизвестных, с которыми общалась по телефону. Сотрудники торговой точки успели нажать «тревожную кнопку», на место прибыл экипаж Росгвардии. Подозреваемую задержали на месте и доставили в отдел полиции.

До этого запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции. Неизвестный связался с мальчиком через мессенджер и, под предлогом помощи в освобождении от уголовного преследования его родителей, убедил мальчика поджечь автомобиль Mercedes, припаркованный у отдела полиции.

Ранее в Барнауле девушка устраивала поджоги по заданию мошенников.