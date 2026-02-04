Размер шрифта
Самолет с горящим двигателем экстренно сел в Индии

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Катманду в Стамбул, экстренно сел в Индии из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает газета Hindustan Times.

Во время полета сработал сигнал о возгорании правого двигателя. Воздушное судно совершило посадку в международном аэропорту имени Нетаджи Субхаша Чандры Боса в Западной Бенгалии.

«Были приняты все необходимые меры, вызваны пожарные расчеты. Самолет благополучно приземлился, хотя более часа летел только на одном двигателе», — говорится в публикации.

На борту воздушного судна находились 236 пассажиров и 11 членов экипажа. Информации о пострадавших не поступало.

До этого стало известно, что самолет, летевший из Новосибирска в Якутск, экстренно сел в Красноярске. По предварительным данным, отметила авиакомпания, это произошло из-за обледенения клапана системы наддува воздушного судна, что было вызвано воздействием низких температур.

Ранее самолет Turkish Airlines экстренно сел из‑за «угрозы взрыва» в названии Wi‑Fi.
 
