Рухнувший два года назад дом в центре Петербурга изъяли для госнужд

Беглов подписал постановление об изъятии частично рухнувшего дома на Гороховой
Прокуратура Санкт-Петербурга

Простоявший в руинах более двух лет жилой дом на Гороховой улице в Санкт-Петербурге и участок земли под ним изъяли на государственные нужды. Соответствующее постановление подписал петербургский губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте городской администрации.

Сопутствующие процедуре изъятия юридические формальности поручено уладить администрации Адмиралтейского района Петербурга и городскому комитету по имуществу, а обязанность проконтролировать процесс возложена на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Предполагается, что историческое здание будет реконструировано. Начать работы было невозможно до завершения расселения собственников квартир. Оно продолжалось до января 2026 года включительно.

Жилой дом №73А на Гороховой улице был построен в конце XIX века под сдачу комнат в аренду и достраивалось в начале ХХ века. Он частично обрушился в декабре 2023 года. В прокуратуре утверждали, что при этом никто не пострадал. Впоследствии по факту обрушения завели уголовное дело о халатности. Владельцы квартир заявили, что ЧП произошло из-за волокиты с ремонтом.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на которое попал момент обрушения дома на Гороховой.
 
