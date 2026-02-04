Размер шрифта
Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

Ушаков: Путин принял приглашение Си Цзиньпина посетить КНР с официальным визитом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в начале 2026 года. Об этом на брифинге с журналистами заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«В ходе разговора председатель Си Цзиньпин пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Китай в первой половине года. Приглашение было с благодарностью принято, сроки и детали будут согласованы дополнительно», — отметил Ушаков.

4 февраля Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы российский лидер обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире. Как он сказал, РФ готова продолжать самую тесную координацию с КНР как в рамках двустороннего сотрудничества, так и в международных организациях.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что важной составляющей отношений РФ и КНР является диалог между партиями двух стран. Глава государства отметил, что «Единая Россия» и Коммунистическая партия Китая поддерживают регулярные контакты с участием не только своих центральных органов, но и региональных структур.

Ранее Ушаков оценил отношения России и Китая.
 
