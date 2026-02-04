У границы России проходят учения НАТО с участием более 1200 военнослужащих

Военные Вооруженных сил Великобритании принимают участие в масштабных учениях НАТО на базе Тапа в Эстонии, недалеко от границы России. Об этом сообщило издание The Independent.

Как рассказали журналисты, учения получили название «Зимний лагерь». В рамках тренировок возможности союзных войск подвергаются «серьезным испытаниям». Учения проходят в условиях суровых холодов, когда температура воздуха опускается до -30°C.

«Подполковник Марк Лусон заявил, что НАТО чувствует себя «сильнее, чем когда-либо», и отметил, что учения, в которых принимают участие около 1250 военнослужащих, демонстрируют жизнеспособность альянса», — говорится в материале.

В нем уточняется, что принимающие участие в учениях британские солдаты дислоцированы на территории Эстонии в рамках операции «Кабрит».

До этого Соединенные Штаты провели военные учения в Польше, вблизи от российской границы. СМИ сообщили, что американские военнослужащие «продемонстрировали силу» в 60 км от Калининградской области. В том числе в ходе тренировок они использовали боевые машины пехоты Bradley. Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Финляндии анонсировали участие армии страны в крупных учениях НАТО.