Участник перестрелки с полицейскими на Рублевке признал причастность к убийству

Мужчина, задержанный после перестрелки на Рублевском шоссе в Москве, признался в причастности к убийству. Злоумышленник рассказал о совершенном преступлении во время допроса, видеозапись которого опубликована в канале Следственного комитета России в мессенджере Max.

«Да», — сказал мужчина, отвечая на вопрос о том, признает ли он свою причастность к расправе над человеком.

Вечером 3 февраля в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе в Москве произошла перестрелка с участием сотрудников правоохранительных органов и двух мужчин, находившихся в розыске по делу о хищении и убийстве человека в Пензенской области. Как рассказали в министерстве внутренних дел России, злоумышленники открыли огонь по полицейским при попытке задержания. В результате стражам порядка пришлось применить табельное оружие. В ходе перестрелки один из подозреваемых был ликвидирован, второго задержали.

История, из-за которой мужчин объявили в розыск, произошла 29 января в Пензенской области. Местные СМИ писали, что в тот день злоумышленники похитили 39-летнего жителя региона, после чего его родственники обратились в правоохранительные органы. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, а позднее пришли к выводу, что над жертвой расправились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 февраля журналисты ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что участники перестрелки на Рублевке могут быть причастны к еще одному убийству. По словам источника агентства, мужчины могли расправиться над таксистом, который подвозил их до места, где они скрывались.

Ранее появилось видео из дома на Рублевке, где произошла перестрелка.