Комика Останина приговорили к почти шести годам колонии за шутки про инвалида

Мещанский суд Москвы приговорил комика Артемия Останина, пошутившего о том, как в метро на него наехал «скейтер без ног», приговорили к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Life со ссылкой на SHOT добавляет, что ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет — и он оштрафован на 300 тысяч рублей. В следственный изолятор он будет помещен 25 марта.

В марте 2025 года Останина привлекли к уголовной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства». Поводом стала шутка о том, что в переходе метро на него наехал инвалид, которого он назвал «скейтером без ног». По его словам, после этого на него стала ругаться пожилая женщина и обвинила его в хамстве. «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — завершил он свою шутку.

Комика задержали в аэропорту Минска.

В своем последнем слове Останин слове отказался признавать вину. Он уверен, что суд должен был оправдать его, поскольку в его действиях нет состава преступления.

Ранее в Кремле признались, что не видели фильм «Господин Никто против Путина».