«Много нюансов»: легенда сборной России об уходе Чалова из ПАОКа

Экс-футболист Булыкин: нельзя сказать точно, что не получилось у Чалова в ПАОКе

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что нельзя назвать точную причину того, почему Федор Чалов не закрепился в греческом ПАОКе и перешел в аренду в турецкий «Кайсериспор».

«Что не получилось у Чалова в ПАОКе? Это лучше спросить у него. Много нюансов есть, которые не видны. Если берут нападающего, хотят видеть забитые мячи, но этого не произошло. Ответить на этот вопрос можно, если знать ситуацию изнутри. У него есть все, чтобы заиграть в ПАОКе», — сказал Булыкин.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа 2024 года. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. С того момента Чалов провел 64 матча во всех турнирах и забил восемь мячей. Его контракт с греческой командой рассчитан до 2027 года.

13 ноября в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. Однако в итоге возвращения не произошло.

