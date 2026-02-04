Размер шрифта
Стало известно, какой «очень серьезный инцидент» произошел в британском университете

Мужчина скончался после нападения возле британского университета в Лестере
Reuters

Мужчина в возрасте 20 лет умер в больнице после нападения на него с ножом в городе Лестер рядом с университетом де Монфора. Об этом говорится в заявлении полиции графства Лестершир, передает ТАСС.

«Ведется расследование убийства. Предположительно, мужчина получил ножевое ранение недалеко от центра Лестера», — говорится в заявлении.

В правоохранительных органах подчеркнули, что по подозрению в убийстве был задержан 18-летний злоумышленник. Инцидент произошел вечером 3 февраля. По предварительной информации, подозреваемый «вступил в конфликт с другим мужчиной на улице» возле университета. С тех пор улицы Лестера остаются закрытыми для движения. Полиция контролирует все перемещения в городе.

До этого представитель университета сообщил журналистам о том, что в одном из кампусов вуза произошел «очень серьезный инцидент». Он также добавил, что что администрация университета взаимодействует с полицей графства для того, чтобы оказать помощь студентам и персоналу, которые стали свидетелями этого инцидента.

Ранее стало известно, кто ответит за нападение восьмиклассницы на школу в Красноярске.
 
