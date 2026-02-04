Размер шрифта
В МИД РФ анонсировали интервью Лаврова

Захарова: Лавров даст несколько интервью ко Дню дипломатического работника
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В преддверии Дня дипломатического работника, который пройдет 10 февраля, глава МИД РФ Сергей Лавров даст несколько интервью. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

«Хочу анонсировать интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, в ближайшее время они будут также опубликованы», — отметила дипломат.

По ее словам, интервью будут посвящены Дню дипломатического работника, но охватят широкий круг тем.

Захарова рассказала, что дата связана с наиболее ранним документальным упоминанием Посольского приказа — 10 февраля 1549 года. Она отметила, что это был первый в истории России государственный орган, который ведал иностранными делами.

В этот день также по традиции состоится ряд торжественных мероприятий, в том числе возложение венков к мемориальным доскам с именами дипломатов, которые не выжили во время исполнения своих служебных обязанностей на фронтах Великой Отечественной войны.

Во второй половине 10 февраля состоится торжественное собрание сотрудников министерства, на котором выступит Лавров.

До этого дипломат сообщила, что в этот день министр иностранных дел России проведет встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами думских фракций.

Ранее Лавров пошутил о желании Дании отобрать землю у посольства РФ.
 
