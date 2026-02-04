«Радиостанция Судного дня» передала слово с «кайфом»

УВБ-76, более известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новое сообщение. Об этом рассказал Telegram-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции.

Уточняется, что сообщение от 15:41 мск содержало набор цифр и букв, среди которых выделялось слово «доярокайф».

2 февраля «Радиостанция Судного дня» ожила в 11:15 по московскому времени. В эфире прозвучал вновь набор цифр и букв, среди которых выделялись слова «маркетинг» и «узелокус». Отмечается, что ни одно из них до этого не звучало в передачах радиостанции.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, которая вещает с 1970-х годов. Обычно в эфире станции транслируется непрерывный жужжащий сигнал, за что в народе ее называют «Жужжалка». Еще одно название УВБ-76 — «Радиостанция Судного дня». По одной из версий, она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, которая якобы до сих пор используется Россией.

