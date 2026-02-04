Блогер и спортсмен Саша Стоун признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у него развились осложнения после перенесенного вирусного конъюнктивита, поразившего оба глаза.

По словам Стоуна, его зрение резко ухудшилось с идеального до показателя «-100». Реальную цифру блогер уточнять не стал.

«Думал, что, может, обойдется все без операции, но, к сожалению, прошло уже два месяца, и я вижу все сзади вас максимально расплывчато», — признался он.

Спортсмен уточнил, что медики диагностировали у него повреждение роговицы — где‑то она зажила нормально после болезни, а где‑то — плохо. При этом Стоун продолжает ежедневно тренироваться, несмотря на то, что врачи рекомендовали ему ограничить физические нагрузки.

«Мне сказали, что пока нельзя супертяжелые нагрузки, как раньше, но нас, спортсменов, ничего не может остановить», — подчеркнул он.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании. В июле Сысоева подтвердила разрыв.

