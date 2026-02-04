Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Саша Стоун стремительно теряет зрение: «Упало до — 100»

Блогер Стоун рассказал, что столкнулся тяжелыми осложнениями после конъюнктивита
Фото из личного архива

Блогер и спортсмен Саша Стоун признался в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что у него развились осложнения после перенесенного вирусного конъюнктивита, поразившего оба глаза.

По словам Стоуна, его зрение резко ухудшилось с идеального до показателя «-100». Реальную цифру блогер уточнять не стал.

«Думал, что, может, обойдется все без операции, но, к сожалению, прошло уже два месяца, и я вижу все сзади вас максимально расплывчато», — признался он.

Спортсмен уточнил, что медики диагностировали у него повреждение роговицы — где‑то она зажила нормально после болезни, а где‑то — плохо. При этом Стоун продолжает ежедневно тренироваться, несмотря на то, что врачи рекомендовали ему ограничить физические нагрузки.

«Мне сказали, что пока нельзя супертяжелые нагрузки, как раньше, но нас, спортсменов, ничего не может остановить», — подчеркнул он.

Саша Стоун получил широкую известность после проекта «Звезды в Африке», где стал одним из скандальных участников. В 2024-м он снялся в экстремальном шоу «Выжить в Дубае». На съемках проекта Стоун раскрыл свой роман с бывшей участницей Comedy Woman Надеждой Сысоевой. Однако вскоре после выхода шоу появились слухи об их расставании. В июле Сысоева подтвердила разрыв.

Ранее блогерша Мария Погребняк раскрыла диагноз.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!