Дипломат обвинила НАТО в подготовке Европы к войне с РФ в ближайшие четыре года

Жданова заявила, что НАТО готовит европейские страны к военному конфликту с РФ

НАТО готовит европейские страны к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ в ближайшие четыре года. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

В среду, 4 февраля, дипломат выступила на 1126-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в столице Австрии.

«Сегодня мы являемся свидетелями процесса подготовки Североатлантическим альянсом крупномасштабного военного столкновения с Российской Федерацией», — сказала она.

По словам Ждановой, в государствах Европы «уже установлены сроки» для начала вооруженного конфликта. Речь идет о периоде в два–четыре года.

В декабре 2025 года верховный командующий Военно-морскими силами НАТО и вице-адмирал Королевского военно-морского флота Великобритании Майк Атли заявил, что армиям стран — членов Североатлантического альянса не хватает устойчивости для затяжного конфликта с РФ. Как он отметил, вооруженным силам западных государств необходимо подготовиться к «более сложной обстановке на поле боя», включающей в себя боевые действия и киберугрозы.

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие у РФ планов нападения на Европу.