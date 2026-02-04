Размер шрифта
Мужчина в одних трусах пытался вломиться в детсад в Подмосковье

В Подмосковье полуголый мужчина пытался проникнуть в детский сад и попал на видео

В Долгопрудном мужчина в одних трусах стучался в двери детского сада и звал полицию. Об этом сообщает издание «Подмосковное время».

Инцидент произошел на территории ЖК «Бригантина», мужчина в неадекватном состоянии пытался ворваться в детский сад. Действия злоумышленника сняли на видео местные жители.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, полуголый мужчина сначала стучался в двери учреждения, когда навстречу ему вышел охранник, он попытался вломиться в детсад, но получил отпор. Незнакомец кричал, бегал по снегу босиком и звал полицию.

По данным портала Regions.ru, в момент происшествия дети находились в спальнях, их безопасности ничего не угрожало. После прибытия экстренных служб мужчину передали медикам и направили в больницу.

До этого в Москве голый мужчина ночью пробрался в детский сад. Задержанный рассказал, что пробрался в здание через окно, чтобы спрятаться от неизвестных, которые якобы его преследовали.

Ранее полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам.
 
