Умерла мать актрисы Анны Чиповской

В возрасте 67 лет скончалась мать актрисы Анны Чиповской Ольга
Театр Вахтангова

Мать российской актрисы Анны Чиповской, заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская ушла из жизни в возрасте 67 лет. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Вахтангова, в котором служила актриса.

«Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям», — говорится в публикации.

Причины смерти актрисы не сообщаются.

В 1981 году Ольга Чиповская окончила Театральное училище имени Щукина (курс Леонида Калиновского). В том же году начала играть в Театре имени Вахтангова. Отмечается, что всю жизнь Ольга Чиповская посвятила служению сцене. Ее дебютом стала роль Соланж в спектакле «Лето в Ноане». Также она сыграла Адельму в «Принцессе Турандот», Габриэль в «Старинных русских водевилях», Дорис в «Девичнике над вечным покоем» и др.

В 2021 году Ольга Чиповская была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Была замужем за российским джазовым музыкантом, дирижером, композитором, заслуженным артистом РСФСР Борисом Фрумкиным. У пары родилась дочь Анна Чиповская, которая впоследствии тоже стала артисткой, как и мать. Ольга и Анна Чиповская вместе сыграли в фильме «Елки 3». Там они появились в роли бабушки и мамы героини Насти.

Ранее были названы время и место прощания с «мамой КВН» Жильцовой.
 
