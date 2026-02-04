Размер шрифта
Многодетная мать голыми руками скрутила крокодила и отнесла его в ручей

ABC News: в Австралии женщина голыми руками скрутила крокодила
В Австралии многодетная мать голыми руками скрутила крокодила и отнесла его в ручей, пишет ABC News.

Как рассказала Мелоди Вехипейхана, она обратила внимание на толпу людей, собравшихся у обочины дороги, когда проезжала мимо. Причиной скопления стал небольшой крокодил, скрывавшийся в большой луже, образовавшейся в результате сезонных дождей.

«Подруга позвонила мне и сказала, что возле нашего местного магазина есть крокодил. Я часто гуляла там с собакой и не могла поверить, что он просто сидит в луже», — рассказала австралийка.

Мелоди сделала остановку и присоединилась к очевидцам. Один из мужчин накинул веревку на шею крокодила, чтобы вытащить его из воды. Когда потребовалась помощь для фиксации животного, женщина согласилась помочь.

«Я удерживала его за затылок, чтобы он не мог повернуться, пока завязывали веревку вокруг челюсти. Я просто надеялась, что держу достаточно крепко и он не укусит меня», — вспоминает австралийка.

После этого крокодила переместили в другой ручей, расположенный дальше от жилых районов и оживленной дороги.

Ранее мужчина, скормивший аллигаторам пятилетнего ребенка, избежал сурового наказания.
 
