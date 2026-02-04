Размер шрифта
Появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби

МИД ОАЭ опубликовал первые фотографии второго раунда переговоров в Абу-Даби
МИД ОАЭ

МИД ОАЭ опубликовал первые фотографии второго раунда переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта. Снимки появились на официальном сайте ведомства.

Второй раунд трехсторонних переговоров по Украине стартовал 4 февраля в Абу-Даби. На снимках, опубликованных министерством иностранных дел ОАЭ, можно увидеть делегации трех стран. В том числе и глав переговорных групп России и Украины — начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ Игоря Костюкова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова соответственно. Американскую сторону на этой встрече представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер.

До этого источник РИА Новости сообщал, что переговоры в Абу-Даби 4 февраля пройдут в закрытом для журналистов режиме.

Второй раунд переговоров запланирован на 4 и 5 февраля. Как сообщило издание Politico, на Западе ждут, что эта встреча будет «действительно конструктивной» и «многообещающей».

Ранее на Украине назвали главную задачу команд на переговорах в Абу-Даби.
 
