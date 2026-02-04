Парализованного на тайском острове россиянина отправили на родину

Российский гражданин Евгений Шеин, получивший паралич на тайском острове Пхукет, был эвакуирован на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских социальных сетях Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, Шеина разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания. Шерстобоева рассказала, что днем ранее Евгений вместе с женой и ребенком вылетели в Россию. Из Москвы на Пхукет прилетел врач-реаниматолог, который курировал пациента во время полета.

Эвакуацию организационно сопровождала компания «МедАэроСервис»: она согласовала установку носилок в салоне лайнера «Аэрофлота» и организовала покупку билетов. По словам волонтера, сейчас Евгений уже находится в областной больнице Новосибирска, где он будет проходить лечение и реабилитацию.

По данным Telegram-канала SHOT, 45-летний предприниматель Евгений прибыл в Таиланд из Новосибирск в начале декабря вместе с женой и дочерью. Семья арендовала виллу, мужчина посещал спортзал, и до середины января отдых проходил без осложнений. Утром 17 января у него внезапно появилось онемение в руках, а уже спустя сутки он утратил способность ходить.

