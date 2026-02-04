Размер шрифта
Общество

Парализованного на тайском острове россиянина отправили на родину

Парализованный на Пхукете россиянин Евгений Шеин был эвакуирован на родину
Telegram-канал «SHOT»

Российский гражданин Евгений Шеин, получивший паралич на тайском острове Пхукет, был эвакуирован на родину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лидера одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор паблика «Паттайя от А до Я» в таиландских социальных сетях Светлану Шерстобоеву.

По ее словам, Шеина разбил полный паралич из-за синдрома Гийена-Баре после инфекционного заболевания. Шерстобоева рассказала, что днем ранее Евгений вместе с женой и ребенком вылетели в Россию. Из Москвы на Пхукет прилетел врач-реаниматолог, который курировал пациента во время полета.

Эвакуацию организационно сопровождала компания «МедАэроСервис»: она согласовала установку носилок в салоне лайнера «Аэрофлота» и организовала покупку билетов. По словам волонтера, сейчас Евгений уже находится в областной больнице Новосибирска, где он будет проходить лечение и реабилитацию.

По данным Telegram-канала SHOT, 45-летний предприниматель Евгений прибыл в Таиланд из Новосибирск в начале декабря вместе с женой и дочерью. Семья арендовала виллу, мужчина посещал спортзал, и до середины января отдых проходил без осложнений. Утром 17 января у него внезапно появилось онемение в руках, а уже спустя сутки он утратил способность ходить.

Ранее российского маркетолога отравили наркотиками и ограбили в Таиланде.
 
