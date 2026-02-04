Мать Костылевой назвала «мразотой» 13-летнюю фигуристку

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, в своем Telegram-канале обвинила 13-летнюю одногруппницу дочери Софию Сарновскую в том, что та помешала ей в тренировочном прокате.

«Какая же мразота София Сарновская. Да. Это просто мерзко и подло, то, что сделала эта недоспортсменка. На получасовой тренировке, в единственном прокате произвольной программы под музыку, при полном судейском эшелоне, Сарновская перед первым трикселем переехала Лене прыжок, сбив его полностью», — написала Костылева-старшая.

Обе фигуристки занимаются в штабе Евгения Плющенко.

21 декабря Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко. Однако о прекращении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.

Ранее мать Костылевой пригрозила выйти замуж за иностранца и забрать фигуристку в Европу.