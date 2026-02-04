Стали известны дата и место переговоров Ирана и США

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Об этом сообщает агентство ISNA.

«Основной темой переговоров будет иранское ядерное досье, а одним из требований Ирана — снятие санкций», — говорится в публикации.

Формат переговоров будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

До этого сообщалось, что Вашингтон согласился провести встречу с Тегераном не в турецком Стамбуле, а в оманской столице Маскате. По словам источника, перенос места переговоров связан с желанием иранской стороны вернуть прежний формат, который был сосредоточен на иранской ядерной программе и не затрагивал, например, судьбу баллистического ракетного арсенала.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что Турция готова принять переговоры США и Ирана.