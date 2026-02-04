В Госдуме попросили правительство построить дороги «от села к селу»

В рамках Стратегии пространственного развития РФ нужно разработать отдельную программу «От села к селу», которая должна решить вопрос строительства дорог между малыми населенными пунктами соседних регионов. С таким предложением в письме к председателю правительства Михаилу Мишустину, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин.

По словам депутата, к нему обратился житель села Конаково в Краснодарском крае, который пожаловался, что между ним и соседним селом Николаевское в Ставропольском крае по карте всего лишь восемь километров, но нет и никогда не было дороги. Чтобы добраться из одного населенного пункта в другой, требуется совершать крюк в 120 километров, а местные власти обоих регионов строить дорогу, которую требуют жители, отказываются.

«В прилагаемом обращении поднята исключительно важная проблема федерального значения: отсутствие связи между регионами на местном уровне. Между соседними районами различных субъектов Федерации часто отсутствует всякое сообщение, что снижает пространственную связность России, подрывает ее целостность и существенно ограничивает социально-экономическое развитие. Эта проблема появилась и стала острой еще при советской власти. Ее решение позволит не только придать новый импульс социально-экономическому развитию деградирующих в настоящее время территорий, но и будет иметь существенное политическое значение, так как станет одним из редких примеров улучшения реального положения дел по сравнению с советскими временами», — говорится в обращении Делягина к Мишустину.

Депутат попросил главу кабмина не только поспособствовать строительству этой дороги между южными селами, но и разработать отдельную программу в рамках «Стратегии пространственного развития РФ».

«В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность не только решить конкретную задачу строительства одной автодороги, но и дополнить документы, принимаемые во исполнении Стратегии пространственного развития России, а также саму эту стратегию программой строительства межрегиональных дорог местного значения «От села к селу» с тем, чтобы эта программа не свелась к стягиванию всей страны в «опорные населенные пункты» (как не так давно хотели загнать Россию в 27 мегаполисов)», — добавил он.

Ранее в Минтрансе отвергли планы строительства высокоскоростной магистрали Москва — Владивосток.