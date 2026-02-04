Министр армии США принимает участие в переговорах по Украине в Абу-Даби

Министр армии США Дэниел Дрисколл участвует в переговорах с представителей России, Украины и США в Абу-Даби. Об этом пишет РИА Новости.

В среду и четверг, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби проходит второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне встреч президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Каким будет второй раунд переговоров в ОАЭ — в материале «Газеты.Ru».

В декабре экс-дипломат США Дэниел Фрид заявил, что Дрисколл является сильной фигурой в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине, так как «может обнаружить вонючие бомбы в красивой упаковке».

В ноябре газета The New York Times со ссылкой на «бывшего высокопоставленного российского чиновника» сообщила, что в РФ положительно отнеслись к Дэниелу Дрисколлу в качестве «явной замены» спецпредставителю США по Украине Киту Келлогу. По словам собеседника издания, Дрисколл выглядит «здравомыслящим», в отличие от Келлога, которого в Кремле считали слишком проукраинским.

